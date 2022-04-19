Aliona Klinik, göz hastalıkları alanında da hizmet veriyor
“Çirkin kadın yoktur, mutsuz kadın vardır” sloganıyla yola çıkan Estetik Uzmanı Nurdan Abdik, Uzman kadrosuyla Kahramanmaraşlı hanımlara tekerek mevkiinde Aliona Klinik Göz Hastalıkları alanında da hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2022, 12:42 19.04.2022, 13:51
Aliona Klinik, aralarında 30 yılı aşkın deneyimleri bulunan alanında uzman 14 kişilik ekip ile hizmet veriyor.
Göz hastalıkları alanında hizmet veren Opr. Dr. Mehmet Belgen ise Oculofacial cerrahi alanında bilgiler paylaştı.
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