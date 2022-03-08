Aliona Klinik hizmet vermeye başladı!
“Çirkin kadın yoktur, mutsuz kadın vardır” sloganıyla yola çıkan Estetik Uzmanı Nurdan Abdik, uzman kadrosuyla Kahramanmaraşlı hanımlara Tekerek mevkiinde Aliona Klinik ismiyle hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2022, 15:55 08.03.2022, 18:34
Aliona klinik, aralarında 30 yılı aşkın deneyimleri bulunan alanında uzman 14 kişilik ekip ile hizmet veriyor.
İç mimari tasarımıyla bölgenin en şık kliniği olarak dikkat çeken Aliona Klinik, kentte daha iyi hizmet verebilmek için merkezi en son teknoloji cihazlarla donattı.
Klinik ve kampanyalar hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Aliona Klinik Yöneticisi Şermin Zeybek şunları söyledi.
Aliona Klinik İşletme Sahibi, Estetik Uzmanı Nurdan Abdik, klinik hakkında bilgiler verdi.
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