Aliona Klinik hizmet vermeye başladı!

Aliona klinik, aralarında 30 yılı aşkın deneyimleri bulunan alanında uzman 14 kişilik ekip ile hizmet veriyor.

İç mimari tasarımıyla bölgenin en şık kliniği olarak dikkat çeken Aliona Klinik, kentte daha iyi hizmet verebilmek için merkezi en son teknoloji cihazlarla donattı.

Klinik ve kampanyalar hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Aliona Klinik Yöneticisi Şermin Zeybek şunları söyledi.

Aliona Klinik İşletme Sahibi, Estetik Uzmanı Nurdan Abdik, klinik hakkında bilgiler verdi.