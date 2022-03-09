Aliona Klinik, Uzman Kadrosuyla Hizmet Kalitesini En Üst Seviyede Tutuyor

İş yerine yaklaşık 10 milyon lira yatırım yapan girişimci Nurdan Abdik, çalışmayan, mutsuz ve içine kapanmış 14 kadını etrafında toplayarak ekip oluşturdu.

Abdik, yanına aldığı her kadına eğitimler vererek alanında uzman hale getirdi. Böylelikle kendilerine güveni olmayan kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilmeye başladı.

Amacının mutsuz kadınları mutlu etmek olduğunu söyleyen Aliona Klinik İşletme Sahibi, Estetik Uzmanı Nurdan Abdik, kadınların hiç kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabileceğini söyledi.