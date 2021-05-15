Alişar Yaylası doğal güzelliğiyle büyülüyor!
Doğan Yenigül, çektiği görüntülerle büyülüyor!
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2021, 15:01
Kahramanmaraş’ın eşsiz doğal güzellikleri bahara adeta merhaba diyor.
Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine hitap eden ve Kahramanmaraş’ın her karesini objektiflerine yansıtan doğal yaşam tutkunu doğan Yenigül’ün Alişar Yaylası’nda çektiği görüntüler izleyenleri adeta büyüledi.
Yenigül Alişar yaylasında bulunan ve tarihi çok eskilere dayanan insanların burada kurban keserek dualar ettiği de bilinen ziyaret mağarasından da çok özel görüntüler paylaştı.
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