Alışveriş festivali ve fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile başladı!
Bu sene 3’üncüsü düzenlenen Alışveriş Festivali ve Fuarı Kafum fuar alanında 9 gün süreyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.
KAHRAMANMARAŞ 15.08.2021, 11:27
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde kadın giyimden aksesuara, çantadan ayakkabıya, ev tekstilinden geleneksel sanatlara, çocuk giyimden erkek giyimine kadar farklı sektördeki firma bir araya geldi.
Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ise fuar alanını gezme fırsatı yakaladı.
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|1. Adanaspor
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|2. Altınordu
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|9. Bursaspor
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|10. Denizlispor
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|11. Eyüpspor
|0
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|12. Gençlerbirliği
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Menemenspor
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|16. Samsunspor
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|17. Tuzlaspor
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|18. Ümraniye
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|19. İstanbulspor
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|Takımlar
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|1. Arsenal
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|2. Aston Villa
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|3. Brentford
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|4. Brighton
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|5. Burnley
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Leeds United
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|10. Leicester City
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|11. Liverpool
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|12. Man City
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|13. M. United
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|14. Newcastle
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|15. Norwich City
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|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|18. Watford
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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|Takımlar
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|P
|1. Deportivo Alaves
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cádiz
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|6. Celta de Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Granada
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|11. Levante
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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