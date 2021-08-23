Alışveriş kültürü değişti!
Aylık alışveriş yerini günlük alışverişe bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 14:56
Günlük mü yoksa aylık alışveriş mi?
Pandemi sürecinde vatandaşların alışveriş alışkanlıkları da değişti.
Aylık alışveriş yerini haftalık hatta günlük alışverişe bıraktı.
Kalabalık aileler yerini çekirdek ailelere bırakınca eski alışkanlıklarda değişti.
Artık 50 yaş ve üzeri emekli kesim bile günlük alışverişi tercih eder oldu.
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|2
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|0
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