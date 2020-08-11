Aliya İzzetbegoviç çevresine sıcak asfalt!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2. Etap çalışmaları yapılan Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi çevresinde sıcak asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.08.2020, 10:38
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi genişletme çalışmalarına başladığı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde ikinci etap çalışmaları kapsamında sıcak asfalt serimi yaptı.
Dört mevsim yoğun ilgi gören Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nin çevresindeki cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Millet Bahçesi 2. Etap çalışmalarının tamamlandığını, çalışmalar neticesinde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak, rahatça spor yaparak, çay içebilecek geniş ve ferah bir alana kavuştuklarını belirttiler.
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