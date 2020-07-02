Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor!

Büyükşehir Belediyesi çevre düzenleme ve park-bahçe yapım hizmetleri kapsamında başlattığı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi2. Etap çalışmalarında hız kesmedi. Yürüyüş yolu, yeşil alan, kent mobilyaları montajı, çocuk oyun alanı, aydınlatma, otomatik sulama sistemi ve bitkilendirmenin yer aldığı 2. Etap çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülmektedir.