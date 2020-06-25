Aliye İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde ikinci etap başladı!

Büyükşehir Belediyesi çevre düzenleme ve park bahçe yapım çalışmaları kapsamında Aliye İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde ikinci etap çalışmalarına başladı. Aliye İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nin ilk etabı 40 bin metrekare alan üzerine kurulmuştu.

İkinci etabın ilk çalışmaları 6 bin 500 metrekare alan içinde gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 bin 500 metrekare alan üzerinde başlatılan çalışmalarda yürüyüş yolu, yeşil alan, kent mobilyaları montajı, çocuk oyun alanı, aydınlatma, otomatik sulama sistemi ve bitkilendirme yapılmaktadır.