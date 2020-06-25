Aliye İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde ikinci etap başladı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından birinci etabı tamamlanarak hizmete sunulan Aliye İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde ikinci etap çalışmaları 6 bin 500 metrekare alan üzerinde başladı.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2020, 14:34
49
Büyükşehir Belediyesi çevre düzenleme ve park bahçe yapım çalışmaları kapsamında Aliye İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde ikinci etap çalışmalarına başladı. Aliye İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nin ilk etabı 40 bin metrekare alan üzerine kurulmuştu.
İkinci etabın ilk çalışmaları 6 bin 500 metrekare alan içinde gerçekleştiriliyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 bin 500 metrekare alan üzerinde başlatılan çalışmalarda yürüyüş yolu, yeşil alan, kent mobilyaları montajı, çocuk oyun alanı, aydınlatma, otomatik sulama sistemi ve bitkilendirme yapılmaktadır.
34°
açık
Namaz Vakti 25 Haziran 2020
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|29
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|31
|49
|6. Wolverhampton
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Crystal Palace
|31
|42
|10. Everton
|31
|41
|11. Arsenal
|30
|40
|12. Burnley
|30
|39
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|31
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|68
|2. Barcelona
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
|31
|53
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|31
|42
|11. Osasuna
|31
|38
|12. Levante
|31
|38
|13. Deportivo Alaves
|31
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|31
|34
|16. Celta de Vigo
|31
|33
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|31
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24