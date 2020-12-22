Alkollü şahıs kaldırımda yarı baygın bulundu

Alınan bilgiye göre, Trabzon Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, Demokrasi Meydanı'nda yerde yatan bir kişi gördü. Bu kişinin alkollü olduğunu için baygın halde bulunduğunu fark eden polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesi bölgede yapılan alkollü kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye ayrıca işlem yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Mehmet Akif Mahallesi'nde de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki genç, saat 21.00'de başlayan kısıtlamadan haberlerinin olmadığını söyledi ancak kısıtlamayı ihlal etmekten 900'er lira ceza yedi.