''Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle yapılan her türlü davranış ibadettir!''

Maarif Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri tarafından 16.02.2021 Salı günü 20:30’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. AHMET ABAY’ın katılımıyla ‘’Vahyin Gölgesinde İbadet Anlayışımız’’ konulu çevirim içi konferans düzenlendi. Konferansa öğretmen, öğrenci ve velilerimiz katılım gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ 18.03.2021, 10:30 18.03.2021, 10:33
''Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle yapılan her türlü davranış ibadettir!''

Programımızın sunucusu aynı zamanda Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenlerimizden Nevin TOPAKTAŞ, konuşmacımız Doç. Dr. Ahmet ABAY’ın kısa özgeçmişini okudu. Daha sonra selamlama konuşması yapmak üzere sözü Okul Müdürü İbrahim Halil KAYMAZ’a devretti. Okul Müdürü İbrahim Halil KAYMAZ katılım sağlayan öğretmen, öğrenci, veli ve tüm misafirlere ‘’ Hoş geldiniz’’ diyerek sözlerine başladı. Bereketli bir gece olmasına dair dileklerini iletti. Okul Müdürü İbrahim Halil KAYMAZ: ‘’Bu programla istedik ki bu gece vahyin gölgesinde, Peygamberimizin (a.s) öncülüğünde, önderliğinde ibadet anlayışımız ne olmalı, Müslüman deyince neye teslim olmuşuz, İslam deyince ne anlamalıyızın, hayatımıza nasıl yansıtmalıyızın cevabını arayalım. Programımız hayırlara vesile olsun .’’ diyerek sözü Doç. Dr. Ahmet ABAY’a bıraktı.

Konuğumuz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Abay; “İçinde bulunduğumuz üç aylar mübarek bir zaman dilimidir. Rabbim istifade etmeyi hepimize nasip etsin diyerek konuşmasına başladı. İnşallah Ramazan ayıyla birlikte ibadetlerimiz zirve yapacaktır.” diye ekledi.

Öncelikle ibadetlerin ne anlama geldiğini açıklayarak konuya giriş yapan Ahmet ABAY, toplum olarak ibadet konusunu şekilsel olarak algılama; belirli bir formu ve şekli olan birtakım ritüeller olarak görme yanılgısına düştüğümüzü hatırlattı. Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde ibadetin ne anlama geldiğini, insana ne kazandırdığını, ibadetin amaçlarını ve ibadetlerin insan hayatındaki rolünü açıklayacağını ifade etti. Abay sözlerine şöyle devam etti:

“Arapça bir kelime olan ibadet, boyun eğen itaat eden ve ilah tanıyan anlamına gelir. Kişinin yüksek ve üstün birine karşı boyun eğmesi, onun karşısında isyanı kesip tam bir bağlılıkla teslim olması anlamını taşır. Allah’a kulluk etmeyen kişi çoğu zaman farkına varmadan bir varlık, eşya veya kişiye kulluk eder. Ya da kendini ilahlaştırır. Vahiy, inanç ve kulluğun doğru şekilde gerçekleşmesi için gönderilmiştir. Zariyat Suresi 56. Ayette de Allah-u Teâla, “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” ayeti bu durumu anlatır, İnsan, seçimini yapmakta özgürdür. Ancak başıboş değildir. Yüce Allah her dönemde vahiy ve elçiler göndererek hangi ibadetlerin nasıl yapılacağını bildirmiş tir. Namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin nasıl yapılacağını Resulullah (sav) sahabeye uygulamalı olarak göstermiştir. Bu konuda hataya düşmekten kavmini uyarmıştır.

İbadet, yapılması sevap olan Allah’ın emirlerini yerine getirmek, Allah’ın rızasını kazanmak ve Allah’a yakınlaşmak maksadıyla yapılan her türlü harekete denir. Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle yapılan her türlü davranış; örneğin bu programa katılmak bile bir ibadet yerine geçebilir. Aslında ibadet bütün hayatımızı kapsar. Bu konu En’am Suresi 161-

162. ayetlerde “Bütün ibadetlerim, hayatımın tamamı ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir” şeklinde ifade edilmiştir. Çoluk çocuğuna helal rızık temin etmek için çalışan herkes, vatana millete yararlı olmak için yapılan her türlü görev ve işler ibadet yerine geçebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken sadece Allah rızasının gözetilmesidir. İnsanlardan gelecek yararlar için ibadet yapılması fayda kazandırmaz. İbadetlerimizde, riyadan kaçınmak gerekir. Beyyine Suresi 5. ayette bizden istenen, ibadetleri sadece Allah’a has kılarak yapmamız gerektiğidir. İnsanı, Allah katında belirli bir konuma getirecek olan, insanın Allah’a kulluk etmesi ve başka ilahları kabul etmemesidir.

Tevhid önce Allah’ı tanımak ve arkasından Resulüne iman etmektir. Tevhid de Allah (c.c), peygamber efendimizi (s.a.v ) önce kul olarak abd sıfatıyla tanımlar. Arkasından Resul sıfatı gelir. Buradan da anlaşılan peygamberlerin de öncelikli görevinin kulluk olduğu, Risalet görevinin onun arkasından geldiğidir.

Kur’an-ı Kerim’de 250’den fazla ayette ibadet ve türevleri olan kelimeler yer alır. Allah Teâla bu kadar fazla sayıda ayette ibadetler üzerinde durur. Zaten insan kulluk için yaratılmıştır, kulluk etmezse varlığının anlamı yoktur. Furkan Suresi 77. ayette Yüce Allah: “Sizin kulluğunuz, yakarışınız, duanız olmasa Rabbiniz size niçin değer versin” buyurmaktadır. Nitekim “Allah sizin suretlerinize, bedenlerinize, şekillerinize bakmaz; kalplerinize bakar’’ hadisi ışığında bu ayetleri anlamak gerekir. Allah Fatiha Suresi’nde yalnızca ve yalnızca kendisine kulluk etmemizi ve bu konuda birbirimizi teşvik etmemizi emreder. Bu sebeple anne baba isek evlatlarımızı, devlet başkanıysak halkımızı teşvik etmekle sorumluyuz. Allah çocukları anne babalarına, eşleri de birbirlerine emanet eder. Dolayısıyla İslam’ın inşa ettiği ailede kulluk Allah’a yapılır ve aile çocuğunu eğitmekle yükümlüdür. Evlatlarımızı eğitiriz, yönlendiririz ancak zorlayamayız. Çocuklar bizim yaşantımıza göre şekil aldığına göre Allah’a iyi bir kul olup görevlerimizi yerine getirirsek iyi örnek olmuş oluruz.

İbadet konusunun ardından iman konusunu da açıklamakta fayda var. İman kabul veya rettir; kişi iman ettiğinde bir şeyleri kabul eder, bir şeyleri de reddeder. Allah’a iman etmeden önce tağutları inkâr etmek gerekir. Önce hiçbir ilah kabul etmiyorum ifadesiyle temizlik harekâtı yapıp o temiz kalbe Allah’ı oturtmak gerekir. Çünkü Allah kalbinizi temizlemezseniz sizinle beraber olmayı kabul etmiyor. Namaz da bir tevhid eylemidir. Kıbleye yönelmek tevhid eylemidir, Allah’ı birlemektir. Bu nedenle ibadet tevhiddir. Tevhid, insan hayatını kuşatmalıdır, böyle olursa Allah rızasını kazanmak niyetiyle yaptığımız her şey ibadet halini alır. Allah rızasını kazanmanın ölçüsü ibadet etmektir ve ölüm gelinceye kadar Rabbimize kulluk etmek emredilmiştir. Kulluk bize kurtuluşu, esenliği, ebedi huzur ve mutluluğu kazandırır. Rabbimiz bizlere tevhid bilinciyle yaşamayı nasip etsin.”

Program, Okul Müdürümüz İbrahim Halil Kaymaz’ın ve okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin hocamız Ahmet Abay’a katılımından ve değerli paylaşımlarından dolayı teşekkürlerini belirtmesiyle sona erdi.

#Kahramanmaraş #Maarif Anadolu Lisesi #Ahmet Abay
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