"ALO EVDE BAKIM "Hizmeti Başlatıldı
Türkoğlu Belediyesi tarafından, ilçede bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik 'Alo Evde Bakım' hizmeti başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 18:36
Başlatılan ‘ALO EVDE BAKIM’ hattı uygulaması ile ihtiyacı olan yaşlılar ve engelli vatandaşlara Türkoğlu Belediyesinin 0530 342 91 60 ile 0344 618 10 05 nolu numaralarını arayarak, talep de bulunuyor. Bu talep üzerine randevu verilen vatandaşlara Belediye ekipleri, evinde saç-sakal tıraş vb. bakımlar yapıyor.
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