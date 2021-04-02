Alpedo'dan otizmli çocuklara özel dondurma

Alpedo Kervan Lezzet Grubu tarafından farkındalık yaratmak amacıyla mavi ve pembe dondurma ile yönetim kurulu başkani sami kervancioğlu şov yaptı.

Programa katılım sağlayan protokol üyeleride kendi elleriyle otizimli çocuklara dondurma ikram ettiler.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu her zaman otizimli çocukların yanlarında olduklarını dile getirerek böyle bir etkinliğe katılmaktan onur duyduklarını söyledi.