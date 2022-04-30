Alpedo Kervan Lezzet Grubu bayrama hazır!
1960 yılında şehrin markası olarak gün yüzüne çıkan ve bugün yurt dışında da hem Türkiye’nin hem Kahramanmaraş’ın bayrağını dalgalandıran Alpedo Kervan Lezzet Grubu, Ramazan ayında da damaklar eşsiz tatlar bıraktı.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2022, 11:44 30.04.2022, 19:01
Ramazan ayı boyunca tatlılardan pastalara, pastalardan yöresel ürünlere kadar birçok hizmeti vatandaşlara sunan Alpedo Kervan Lezzet Grubu, bayrama hazır bir şekilde Kahramanmaraş’ta ki 8 şubesinde misafirlerini bekliyor.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “Bayrama, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, tatlılarımız, pastalarımız, çikolatalarımız ve bayram şekerlerimizle hazırız, misafirlerimiz bekliyoruz” diye konuştu.
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