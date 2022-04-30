Ramazan ayı boyunca tatlılardan pastalara, pastalardan yöresel ürünlere kadar birçok hizmeti vatandaşlara sunan Alpedo Kervan Lezzet Grubu, bayrama hazır bir şekilde Kahramanmaraş’ta ki 8 şubesinde misafirlerini bekliyor.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “Bayrama, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetleri, tatlılarımız, pastalarımız, çikolatalarımız ve bayram şekerlerimizle hazırız, misafirlerimiz bekliyoruz” diye konuştu.