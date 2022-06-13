Alpedo - Kervan Lezzet Grubu hedeflerine ulaşmaya devam ediyor!

Kervancıoğlu, “Bu yıl ürünlerimizi 175 bin noktaya göndermeyi hedeflemiştik. Şuana kadar 145 bin noktaya ürün gönderiyoruz. Ürün ihracat yapmayı hedeflediğimiz ülke sayısı ise 35’ti bunu 16 ülkeden 24 ülkeye çıkarttık. Bu yılki hedeflerimize yılsonuna kadar ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”dedi.

“Yılsonunda hedeflerimize ulaşmış olacağız”

Belirlemiş oldukları hedeflere emin adımlarla yürüdüklerini kaydeden başkan Sami Kervancıoğlu şunları söyledi: “Alpedo - Kervan lezzet grubu olarak sizlerle çok güzel işlere imza attık. Şehrimizde 40 bin m² kapalı alan tesisimizde dünyaca ünlü Maraş dondurmamızı üretmenin yanı sıra şehrimize özgü tatlılarını ve yöresel ürünlerimizi burada üretiyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri Türkiye’mizin 145 bin noktasına gönderiyoruz. Bu yıl 175 bin noktaya ürün göndermeyi hedeflemiştik. Yine ürettiğimiz ürünleri yılsonuna kadar 35 ülkeye ihracat yapmayı hedeflemiştik. Bu sayıyı 16 ülkeden 24 ülkeye çıkarttık. Şükürler olsun şuanda bu hedeflerimize hızlı bir şekilde ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Umuyoruz ki yılsonunda hedeflerimize ulaşmış olacağız.”

“Summer’22 Fancy Food Show gıda fuarındayız”

Bulundukları her ortamda Kahramanmaraş’ı ve şehrin lezzetlerini tanıttıklarını vurgulayan Kervancıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “İzmir ticaret odası tarafından organize edilen ABD ülkesinin New York eyaletinde 12 - 14 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen Summer’22 Fancy Food Show gıda fuarına Alpedo - Kervan lezzet grubu olarak bizde katıldık. Bu fuarda Alpedo - Kervan lezzet grubu yönetim kurulu üyelerimiz Mustafa Pekel ve Yaşar Pekel, hukuk müşavirimiz Mesut Çakar ihracat’tan sorumlu kardeşlerimizle beraber oradalar. Şehrimizi ve şehrimizin lezzetlerini orada tanıtacağız. Diğer taraftan bilindiği gibi Los Angeles’te bir şirket kurmuştuk bu şirket aracılığıyla zincir marketlere ürünlerimizi satıyoruz. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Derdiğimiz Kahramanmaraş, derdimiz Türkiye!”