Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Kahramanmaraş’ı Ankara’ya taşıdı!

Kahramanmaraş’ın tanıtımı için yoğun çabalar harcayan turizm elçisi Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun girişimleriyle, Kahramanmaraş saray mutfağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının beğenisine sunuldu.

Kahramanmaraş'ın dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Kahramanmaraş’ı gerektiği en iyi yerlere ulaştırmak için çabaları hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2020 Fuarı’nda da Kahramanmaraş’ı ve dondurmasının kapılarını bir kez daha dünyaya açan başkan Kervancıoğlu yaptığı dondurma kesme şovuyla da izleyenleri cezbetmişti.

Başkan Kervancıoğlu, yöresel lezzetlerimizi bu şekilde her yere taşıyarak dünyanın dört köşesindeki bütün vatandaşların Kahramanmaraş saray mutfağını bilmesini sağlıyor

Yapılan Bu çalışmaların devamının geleceğine bizlerde yürekten inanarak Alpedo-Kervan Lezzet Grubu’nun her zaman yanındayız.