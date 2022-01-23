Alpedo Kervan Lezzet Grubu, kar altında vatandaşlara salep ikram etti
Alpedo Kervan Lezzet Grubu, “Kar Altında Kahramanmaraş Salebi” mottosuyla geleneksel hale getirdiği etkinliğini bu sene de sürdürdü.
Kervan Kristal Şubesinde Kahramanmaraşlılara, etkili olan kar yağışında, Alpedo Kervan markasının kendi çiftliğinde yetiştirdiği salepleri, kazanda kaynatarak sıcak bir şekilde salep ikramları ile içlerini ısıttılar.
Kahramanmaraş dondurmasını dünyaya tanıtan Alpedo Kervan Lezzet Grubu, desteklediği ve organize ettiği sosyal ve farkındalık etkinlikleriyle Kahramanmaraş dondurmasının yanı sıra salep ikramlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
Yoldan geçen araçları bir bir durduran Kervancıoğlu, sıcak saleplerle içleri ısıttı.
Kar yağışında yoğun mesai harcayan emniyet güçleri, sağlık çalışanları ve belediye çalışanlarını da unutmadı.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklama da geleneksel hale getirdikleri “Kar Altında salep ikramını da bu sene de gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.
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