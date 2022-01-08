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Alpedo Kervan Lezzet Grubu, KİÜ ile Gastronomi ve Turizm alanlarında işbirliği yaptı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) ve Alpedo Kervan Lezzet Grubu, kentin gastronomi ve turizm alanlarında gelişimine katkıda bulunmak için işbirliğine gidiyor.

KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 15:37
Alpedo Kervan Lezzet Grubu, KİÜ ile Gastronomi ve Turizm alanlarında işbirliği yaptı

KİÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Küçükönder ile Kervan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, konuya ilişkin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyelerinin de yer aldığı toplantıda, gastronomi öğrencilerinin eğitimi, Kahramanmaraş mutfak kültürünün tanıtımı ve turizm alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

KİÜ Rektör Yardımcısı ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, konuya ilişkin yaptığı açıklamada üniversite ve sanayici işbirliği adına çok özel bir birliktelikte ilk adımı attıklarını söyledi. Prof. Dr. Küçükönder, şöyle konuştu:

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak ülkemizin ve kentimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda bölüm ve programlar açıyor, mezun veren öğrencilerimizin kısa süre içerisinde istihdama katılımını amaçlıyoruz. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde kurduğumuz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü de bunlardan bir tanesi. Bildiğiniz gibi 2021-2022 akademik yılı itibariyle ilk öğrencilerimizi almıştık ve tüm kontenjanımızı doldurarak eğitim-öğretime başladık.  Tabi ki bu bölümde okuyan öğrencilerimizin her biri geleceğin şef adayları. Gelecekte, ülkemizin belki de dünyanın bir başka şehrinde, çok özel mutfaklarda çalışma hayatına başlayacaklar. Dolayısıyla biz de onların en iyi eğitimi almalarını istiyoruz. Onların hem dünya mutfağını, hem ülkemizin ve özellikle de Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünü öğrenmelerini arzuluyoruz. Bunun için de Kahramanmaraş’ın çok değerli markalarından biri olan Alpedo Lezzet Grubu ile işbirliği yapacağız. Bu beraberliğin üniversitemiz, öğrencilerimiz ve Kervan ailesi için başarılı olmasını diliyor, gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Sayın Sami Kervancıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum.

Kervan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise geleceğin şef adaylarına Kahramanmaraş mutfağının öğretilmesi, ülke ve dünyada bu lezzetlerin tanıtılması yolunda önemli bir projeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kervancıoğlu, şunları kaydetti:

“Bugün İstiklal Üniversitesi ve Kervan ailesi, Kahramanmaraş adına çok anlamlı bir işbirliğine başlıyor. Alpedo Kervan Lezzet Grubu olarak, üniversitemizle beraber Kahramanmaraş’ın gastronomide ve turizmde çok daha iyi yerlere gelebilmesi için bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimize Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinin ve Maraş Mutfak Kültürünün öğretilmesini sağlayacağız.  Öğrencilerimiz, Kervan Han’da, Kocabaş Konağı’nda, Kale’de ve diğer tesislerimizde bulunan mutfaklarımızda eğitim alarak Maraş yemeklerini yakından tanıyacaklar. Bunun yanında, Gastronomi Bölümü için de bir mutfak kurmayı planlıyoruz. Şimdiden bunun çalışmalarına da başladık. İnşallah onu da en kısa zamanda üniversitemize kazandırmayı planlıyoruz.”

Alpedo Kervan Lezzet Grubu olarak Kahramanmaraş’ın ilk ve tek Gastronomi Turizm Tesisi Belgesi sahibi kuruluşu olduklarını anımsatan Kervancıoğlu, “Bildiğiniz üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızdan Gastronomi Turizm Tesisi Belgesi’ni almaya hak kazanmıştık. Kentimiz açısından ilk ve tek olan bu belgenin ardından, şimdi de gastronomi bölümü öğrencilerimizin eğitimi için güzel bir adım atıyoruz. Hem üniversitemiz açısından hem Kervan ailesi olarak bizim açımızdan hem de Kahramanmaraş açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Sami Özgül olmak üzere, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Adnan Küçükönder’e ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

#Alpedo Kervan Lezzet Grubu #Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi #Gastronomi #Turizm
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