Alpedo Kervan Lezzet Grubu kurban bayramı hazırlıklarını tamamladı

Damak tadına giden yolda aşkla çalışan Alpedo Kervan Lezzet Grubu yaptıkları tatlıları eşsiz süslemeleri ile kurban bayramın da da lezzetin vazgeçilmez durağı oluyor.



Kervan Pastaneleri birbirinde özel tatlılarıyla kurban bayramın da da Türkiye’nin ve Kahramanmaraşlıların evlerine misafir oluyor, bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini kaliteli hizmet anlayışıyla sunuyor.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Konuşmasının devamında Kervancıoğlu, Kervan pastaneleri olarak 8 şubemiz, vatandaşlarımıza bir telefon uzaklıktadır” dedi.