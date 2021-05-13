Alpedo Kervan Lezzet Grubu onları unutmadı!

Dondurma Kenti Kahramanmaraş'ta 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın sona ermesiyle bayram sevinci yaşanıyor. Bu bayramda da görevinin başında olan sağlıkçı ve emniyet güçlerine Alpedo Kervan Lezzet Grubu tarafından tatlı ikram edildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ve Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ilk olarak Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek onların bayramını kutladılar.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ında eşlik ettiği ziyaretlerde çalışanlara ve hasta yakınlarına Alpedo Kervan Lezzet Grubu tarafından tatlı ikramın da bulunuldu.

Ziyaretler sonunda bir açıklama yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu da sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal emeği geçen herkese teşekkür ederek sürecin en büyük lokomotiflerinden olan sağlık çalışanların destekçisi olduklarını ifade etti.

Daha sonra Kayseri yolu üzerinde yer alan sabit uygulama noktasında görev yapan polisler ziyaret edilerek onlara da tatlı ikramında bulunuldu.