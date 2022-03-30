Alpedo Kervan Lezzet Grubu Ramazan hazırlıklarını tamamladı

Damak tadına giden yolda aşkla çalışan Alpedo Kervan Lezzet Grubu yaptıkları tatlıları eşsiz süslemeleri ile on bir ayın sultanı ramazan ayında da lezzetin vazgeçilmez durağı oluyor.



Kervan Pastaneleri birbirinde özel tatlılarıyla ramazan ayında da Türkiye’nin ve Kahramanmaraşlıların evlerine misafir oluyor, iftar sonrası sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini kaliteli hizmet anlayışıyla sunuyor.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Konuşmasının devamında Kervancıoğlu, Kervan pastaneleri olarak 8 şubemiz, vatandaşlarımıza bir telefon uzaklıktadır” dedi.