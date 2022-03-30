Alpedo Kervan Lezzet Grubu Ramazan hazırlıklarını tamamladı
Dondurma kenti Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan'da iftar sofraları için tatlılar hazırlanıyor. Alpedo Kervan Lezzet Grubu’nda maharetli ustaların ellerinde hazırlanan baklava, güllaç, tulumba ve diğer tatlı türleri bu günlerin vazgeçilmez lezzetleri arasındaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2022, 16:52 30.03.2022, 18:37
Damak tadına giden yolda aşkla çalışan Alpedo Kervan Lezzet Grubu yaptıkları tatlıları eşsiz süslemeleri ile on bir ayın sultanı ramazan ayında da lezzetin vazgeçilmez durağı oluyor.
Kervan Pastaneleri birbirinde özel tatlılarıyla ramazan ayında da Türkiye’nin ve Kahramanmaraşlıların evlerine misafir oluyor, iftar sonrası sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini kaliteli hizmet anlayışıyla sunuyor.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.
Konuşmasının devamında Kervancıoğlu, Kervan pastaneleri olarak 8 şubemiz, vatandaşlarımıza bir telefon uzaklıktadır” dedi.
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