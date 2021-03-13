Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yön. Kur. Bşk. Kervancıoğlu gençlerle buluştu!
Pazarcık İlçe Gençlik merkezinin düzenlediği “Tecrübe gençlerle” programının ilk konuğu Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2021, 12:50 13.03.2021, 16:31
Burada Başkan Kervancıoğlu’nu karşılayan öğrencilere, Başkan Kervancıoğlu iş hayatında ki başarılarını anlattı.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Pazarcık İlçe Gençlik merkezinin düzenlediği “Tecrübe gençlerle” programının ilk konuğu Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bizi gençlerle buluşturdukları için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
Pazarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Dağlı katılımlarından dolayı Başkan Kervancıoğlu’na teşekkürlerini iletti.
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