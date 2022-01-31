Alpedo Kervan Lezzet Gurubu 24 ülkede damakları tatlandırıyor!

1960 yılında Sakarya mahallesinde başlayarak şimdilerde sadece Türkiye’nin değil dünya’nın bir markası olan Alpedo Kervan Lezzet Grubu kahraman şehri yurt dışında da temsil etmeye devam ediyor.

16 ülkede Türkiye’nin bayrağını dalgalandıran şehrin turizm elçisi Alpedo Kervan Lezzet Grubu başarılı çalışmaları ve gayretleriyle şube sayısını 24 ülkeye çıkardı.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Los Angeles’te bulunan market zincirlerinde de yerlerini aldıklarını ve ürünlerini sunduklarının müjdesini verdi.