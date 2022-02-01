Alpedo Kervan Lezzet Gurubu, en doğal ürünleri misafirleriyle buluşturuyor
Kurulduğu günden bu yana şehrin markası haline gelen Alpedo Kervan Lezzet Gurubu kendi ürettikleri doğal ürünleri gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki şubeleri aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.02.2022, 14:13
Hacı Babanın Çiftliğinden sofralara gelen en doğal ürünler vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Alpedo Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Hacı Babanın Çiftliğinden çıkan ürünlerin hepsinin doğal olduğunu söyleyerek vatandaşların tüm kervan şubelerinde bulabileceklerini söyledi.
Namaz Vakti 01 Şubat 2022
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