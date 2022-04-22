Alpedo Kervan Lezzet Gurubunun dondurma fabrikasını gezdi!
Kahramanmaraş’ın tarihini ve yöresel lezzetlerini `Ayrıcalıklı Rotalar’ programında tanıtmak için kente gelen Tarihçi-Seyahat Yazarı, Profesyonel rehber ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç, gezisine dondurma fabrikasında devam etti.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 13:47 22.04.2022, 14:26
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve 40 kişilik ekibinin yoğun gayretleri sonucu Kahramanmaraş’a gelen ayrıcalıklı rotalar ekibi bu kez Alpedo Kervan Lezzet Gurubunun dondurma fabrikasını gezdi.
Fabrika da dondurmanın yapılışı hakkında bilgiler alan Tonguç ve ekibi çekimlerin ardından Kervanhan’da Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’yla program çekimlerine devam etti.
Ayrıcalıklı Rotalar programına konuk olan Başkan Kervancıoğlu ve program sunucusu Saffet Emre Tonguç açıklamalarda bulundu.
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