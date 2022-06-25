Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu yangın bölgesinde!

Her zaman her yerde tüm imkânlarıyla yardıma koşan Alpedo Kervan Lezzet Gurubu şimdide orman savaşçıların yüreklerini maraşın ferahlatan dondurmayla dokundu.



Alpedo Kervan Lezzet Gurubu Dünya’ya sattığı Alpedo Dondurmasını Marmaris ilçesinde yangın söndürme çalışmalarında görev alan personeller başta olmak üzere herkese dondurma dağıtarak yüreklerin soğutulmasına katkı sağladı.



Alpedo Kervan Lezzet Gurubu yönetim kurulu başkanı sami kervancıoğu, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin kendilerini bizzat ayarak dondurma dağıtımından dolayın teşekkür ettiğini söyledi.



Başkan Kervancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer verdi.



“İçimiz yanarak yangını takip ettik. Marmaris için çok kötü bir yangındı. Burada devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Bu yangını biz de kervan lezzet grubu olarak 3 gün boyunca takip ettik. Ve sonrasında orada neler yapabiliriz nasıl destek olabiliriz hep düşündük. Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yle telefon görüşmemiz oldu. Görüşmemizde kendilerine üzüntümüzü iletirken geçmiş olsun dileklerimizi ifade ettim. Sonra yangın bölgesinde görev yapan orman personellerin yürekleri serinletmek adına Kahramanmaraş’tan dondurma gönderdiğimizi ifade etti. Marmaris’e ulaşan dondurmalarımızı bakanımız bizzat kendileri yangında görev yapan orman personellerine ikram etmiş. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye ve orman personellerine çalışmalarında dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde inşallah böyle durumları bir daha yaşamayız.”