Alpedo, MÜSİAD EXPO 2020 fuarına damga vurdu!
Kahramanmaraşlı firmalarında yer aldığı MÜSİAD EXPO 2020 fuarında, Alpedo-Kervan lezzet grubu büyük ses getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 19.11.2020, 17:44 19.11.2020, 18:00
Türkiyenin en büyük fuarı alpedo ile renklendi. Kahramanmaraş dondurmasını dünyanın dört bir yanından gelenlere tanıtan alpedo fuarda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Alpedo fuarda birbirinden eğlenceli etkinliklerin yanı sıra dondurma şovda yaparak izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Fuara ilişkin Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraşın gönüllü turizm elçisi MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
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