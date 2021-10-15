Alpedo’dan dev anlaşma: Katar’a dondurma ve tatlı gönderiyor

Kahramanmaraş'ın sevilen lezzeti Alpedo Kervan, faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Türkiye genelinde ve yurt dışında faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Alpedo Kervan, Katar'a dondurma ve tatlı gönderecek.

Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş'ın lezzetlerini 30 ülkede buluşturma hayallerinin olduğunu söyleyerek, "Kervan Lezzet Grubu olarak bizim bir hedefimiz var. Bu sene Türkiye genelinde 135 bin noktaya çıkartmayı hedeflediğimizi söylüyorduk. İnşallah bu sene hedeflerimize yaklaşıyoruz. İhracatta 16 ülkeyi 30 ülkeye çıkarma hedeflerimiz de devam ediyor." dedi.

KAHRAMANMARAŞ'IN LEZZETLERİ KATAR'DA BULUŞACAK

Katarlı bir iş insanıyla protokol oluşturduklarını belirten Kervancıoğlu, "Katar'a ciddi ürünler gönderiyorduk. İnşallah Katar pazarını genişletip hem Alpedo markamızı hem de yöresel ürünlerimizi ve tadlarımızı oraya göndermiş olacağız. Yapılan anlaşma, Kahramanmaraş ve Türkiye ekonomisi için güzel oldu. Bu anlaşmamız kahraman şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Üretimimize hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Sami Kervancıoğlu, ülkelerle yapılacak anlaşmaları ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşacağını da sözlerine ekledi.