Alpedo'ya Yılın En Başarılı Dondurma markası Ödülü

Son yıllarda yaptığı atılımlarla sadece Kahramanmaraş'ta değil, tüm Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken Kervan Lezzetler Grubu, dondurma markası Alpedo ile bir ödüle daha layık görüldü. Alpedo'ya Türkiye'de yılın en başarılı dondurma markası ödülü verildi.

İstanbul'da Profilo AVM Kültür Merkezi'nde yapılan ödül töreninde 2020 yılında alanında en başarılı olan kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Ödül töreninde Kahramanmaraş adına "Yılın En iyi dondurma Markası" ödülünü alan Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahramanmaraş'ın gururu oldu.

Organizasyonda Alpedo adına ödül alan Sami Kervancıoğlu'na büyük ilgi gösteridli.

Kervancıoğlu Ödül treninde yaptığı konuşmada "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aslında ödül törenine dondurmamızla gelecektik ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle yiyecek içecek yasak olduğıu için getiremedik. Bizlerde Kahramanmaraş Alpedo olarak bu organizasyonda emeği geçern herkese teşekkür ediyoruz" dedi.