Alternatif güzergâh uyarısı!
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Trabzon Caddesi üzerinde Borsa ve Milli Egemenlik Caddelerinin kesişimindeki 100 metrelik kısımda gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle arterin 8 Mayıs Pazar günü saat 23.59’a kadar araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Trabzon Caddesi üzerinde Borsa ve Milli Egemenlik Caddelerinin kesişimindeki 100 metrelik kısımda bir dizi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, alınan UKOME kararı doğrultusunda Trabzon Caddesi’nde Özel İdare İş Merkezi’nin önündeki 100 metrelik kısmın 8 Mayıs Pazar günü saat 23.59’a kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Trabzon Caddesi üzerinde Borsa ve Milli Egemenlik Caddelerinin kesişimindeki 100 metrelik kısımda bir dizi bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, ulaşımda yaya ve araç güvenliğinin sağlanması ve trafikte oluşabilecek aksamalara mahal vermemek adına alternatif güzergâhların kullanılması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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