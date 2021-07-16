Altın dalgalı seyrine devam ediyor!

Dalgalı Seyrine Hala Devam Eden Altın Fiyatlarında Az Da Olsa Değişimler Yaşanıyor. Küresel piyasalar küçük düşüşlerle girdiği haftayı da sınırlı hareketliliklerle kapattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesi, altının ons fiyatını destekliyor.

Gram Altın geçtiğimiz haftayı 504 Seviyesinde Kapatırken, Bugün İse 500 Seviyelerinde haftayı sonlandırdı.