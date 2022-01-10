Altın devri kapandı; gümüş çağı başlıyor
“Gümüş Yine İkiye Katlayacak” Düğünlerde altın devri kapandı; gümüş çağı başlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 17:14
Düğün yapana altın takılır ancak geçtiğimiz yıl, altın fiyatlarında yaşanan artış, düğün yapanı da o düğüne gitmeyi planlayanı da zora soktu.
Altın fiyatlarındaki bu yükseliş nedeniyle de birçok kişi yönünü gümüşe çevirdi. Öyle ki önümüzdeki hafta düğünde takmalık çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın büyüklüğünde kulplu ‘gümüş sikkeler’ piyasada olacak.
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