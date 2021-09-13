Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (13.09.2021)

13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ne kadar? Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliş yönündeki seyrini sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte Güncel fiyat tablosu...

GRAM ALTIN FİYATI

485,74

489,17

Altın fiyatları ŞAHLANDI! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Eylül

13.09.2021 - 08:03Güncelleme: 13.09.2021 - 10:03

Altın fiyatları 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer artışıyla başladı. Serbest piyasada gram altın 490 TL, çeyrek altın ise 800 TL sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 13 Eylül son dakika alış-satış tablosu...

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Altın 2 gün önceHafta sonu altın alacaklar dikkat!

01

ALTIN FİYATLARI 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ne kadar? Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliş yönündeki seyrini sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte Güncel fiyat tablosu...

02

GRAM ALTIN FİYATI

485,74

489,17

03

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

487,78

487,85

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.792,12

1.792,40

Altın fiyatları ŞAHLANDI! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Eylül

13.09.2021 - 08:03Güncelleme: 13.09.2021 - 10:03

Altın fiyatları 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer artışıyla başladı. Serbest piyasada gram altın 490 TL, çeyrek altın ise 800 TL sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 13 Eylül son dakika alış-satış tablosu...

İyi bir online derste olması gereken 5 özellik

Altın 1 saat önceAltında yükseliş

Altın 20 saat önceHafta sonu altın alacaklar dikkat!

Altın 2 saat önceHafta sonu güncel altın fiyatları

Altın 1 gün önceAltın fiyatları haftasonu ne kadar?

Altın 3 gün önceAltın kritik seviyeyi aştı

Altın 2 gün önceHafta sonu altın alacaklar dikkat!

01

ALTIN FİYATLARI 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ne kadar? Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliş yönündeki seyrini sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte Güncel fiyat tablosu...

02

GRAM ALTIN FİYATI

485,74

489,17

03

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

487,78

487,85

04

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.792,12

1.792,40

05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

780,49

797,68

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.121,82

3.180,81

YARIM ALTIN FİYATI

1.556,03

1.595,28

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.121,82

3.180,81

ATA ALTIN FİYATI

3.204,88

3.285,66

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

267,02

320,73

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

439,60

456,60