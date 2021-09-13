Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum (13.09.2021)
Altın fiyatları 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer artışıyla başladı. Serbest piyasada gram altın 490 TL, çeyrek altın ise 800 TL sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 13 Eylül son dakika alış-satış tablosu...
13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ne kadar? Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliş yönündeki seyrini sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte Güncel fiyat tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
485,74
489,17
Altın fiyatları ŞAHLANDI! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Eylül
13.09.2021 - 08:03Güncelleme: 13.09.2021 - 10:03
Altın fiyatları 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer artışıyla başladı. Serbest piyasada gram altın 490 TL, çeyrek altın ise 800 TL sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 13 Eylül son dakika alış-satış tablosu...
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01
ALTIN FİYATLARI 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ne kadar? Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliş yönündeki seyrini sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte Güncel fiyat tablosu...
02
GRAM ALTIN FİYATI
485,74
489,17
03
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
487,78
487,85
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.792,12
1.792,40
Altın fiyatları ŞAHLANDI! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Eylül
13.09.2021 - 08:03Güncelleme: 13.09.2021 - 10:03
Altın fiyatları 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer artışıyla başladı. Serbest piyasada gram altın 490 TL, çeyrek altın ise 800 TL sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları en kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 13 Eylül son dakika alış-satış tablosu...
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01
ALTIN FİYATLARI 13 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ne kadar? Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliş yönündeki seyrini sürdürüyor. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları son dakika rakamları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte Güncel fiyat tablosu...
02
GRAM ALTIN FİYATI
485,74
489,17
03
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
487,78
487,85
04
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.792,12
1.792,40
05
ÇEYREK ALTIN FİYATI
780,49
797,68
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.121,82
3.180,81
YARIM ALTIN FİYATI
1.556,03
1.595,28
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.121,82
3.180,81
ATA ALTIN FİYATI
3.204,88
3.285,66
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
267,02
320,73
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
439,60
456,60
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Antalyaspor
|3
|4
|14. Alanyaspor
|3
|3
|15. Sivasspor
|4
|2
|16. Adana Demirspor
|4
|2
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Ankaragücü
|4
|8
|6. Tuzlaspor
|3
|7
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|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
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|5
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|4
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|4
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|4
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|3
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|3
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|3
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|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Man City
|4
|9
|5. Brighton
|4
|9
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|4
|9
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|1
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
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|10
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|10
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|3
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|3
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|3
|2
|14. Elche
|3
|2
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|2
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|4
|2
|17. Granada
|3
|2
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|4
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0