Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti!

Batı ülkelerinin 'Rusya Ukrayna'ya savaş açacak' açıklamalarıyla gram altın fiyatları için kritik olan ons altın 8 ayın zirvesine yükselmişti. Bununla beraber altın gram fiyatı 826 TL`yi görerek 2022`in en yüksek seviyesini gördü.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa öz, “Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim altın fiyatlarına yansıdı” dedi.