Altın ile yarışıyor! Çam fıstığının fiyatı dudak uçuklattı…

Son günlerde çam fıstığın fiyatı cep yakıyor. Toptancılarda kilo fiyatları 600 ile 700 lira arasında değişirken, perakende de fiyat ise bin-bin 200 liraları buluyor. Aksu Haber Muhabiri Gökhan Çalı’nın haberi.

Dolmanın, helvanın vazgeçilmezleri arasından yer alan çam fıstığına artık el sürülmez oldu. Nedeni ise adeta altınla yarışan fiyatı.



Fiyat Yüksek Olunca Kimi Esnaf Tezgâhına Getirmez Oldu.





Yüksek Bir Besin Maddesi Olan Çam Fıstığının Faydaları da Saymakla Bitmiyor. Diyetisyen Halime Demirciler Çam Fıstığının Faydalarını Aksu Haber’e anlattı.



Kalp krizi ve diyabetin önlenmesine yardımcı olan çam fıstığı. Bağışıklık, görme, cilt ve saç sağlığını artırdığını da söyleyen Diyetisyen Halime Demirciler konuşmasına şöyle devam etti.



“Çam fıstığı, fıstık çamının kozalaklarından çıkarılan sert kabukların kırılması sonucu elde edilen ve besin değeri oldukça yüksek bir besin maddesidir. Yenilebilir ve yüksek ticari değeri olan bir tohumdur. Türkiye'de Aydın, Muğla ile İzmir illerinde üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Fakat son zamanlarda çam ağaçlarında oluşan hastalık ve iklim değişikliğinden dolayı üretim ve verim düşmüştür.

Türk mutfağında pilav, dolma ve helvanın bir malzemesi olarak kullanılır.

Besin Değerleri

Çam fıstığının Porsiyon Miktarı: 100 gramında 673 Kalori (kcal)

Çam fıstığı, yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Çam fıstığındaki besin maddelerinin mükemmel kombinasyonu enerjiyi artırırken, magnezyum ve protein gibi diğer önemli mineraller kalp krizlerini ve şeker hastalığını önlemeye yardımcı olur. Karmaşık bir moleküle sahip olan bu besinin vücutta parçalanması daha uzun sürer. Bu sayede tükenmişliğe neden olmadan sürekli ve uzun süreli enerji sağlar.

Vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir.

Hamile anneler için içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde çok faydalıdır. Bebeğin gelişimini destekler. Yüksek miktardaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

ÇAM FISTIĞININ FAYDALARI

Çam fıstığı, yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırmak ve kilo kaybına yardımcı olmak için harika çalışır. Çam fıstığı içindeki besin maddelerinin mükemmel kombinasyonu enerjiyi arttırırken, magnezyum ve protein gibi diğer önemli mineraller kalp krizi ve diyabetin önlenmesine yardımcı olur. Bu tohumlardaki diğer antioksidanlar hamilelik için iyidir ve bağışıklık, görme, cilt ve saç sağlığını artırır.

Enerjinizi Artırır

Çam fıstıkları içerisinde bulunan doymamış yağ, demir ve protein gibi belirli besinler, enerji seviyenizi artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca büyük bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum vücutta düşük seviyelerde olduğunda, yorgunluğa neden olabilir.

Çam fıstığı ayrıca vücutta yorgunluğa yol açabilecek dokuların oluşturulmasına ve onarılmasına yardımcı olur. Fındıktaki protein de yardımcı olur. Karmaşık bir molekül olan bu besinin, vücutta parçalanması daha uzun sürer - tükenmişliğe neden olmadan sabit ve uzun süreli bir enerji kaynağı sunar.

Kanser Riskini Azaltır

Çam fıstığının kanser sağlık yararları magnezyum içeriğine atfedilebilir. Bu mineral, çeşitli kanser türleri için daha düşük bir risk ile bağlantılıdır. Bir çalışma, serum magnezyumunda günde 100 miligram azalmanın, pankreas kanseri riski riskini yüzde 24 artırabildiğini göstermektedir. Bu nedenle, kan magnezyum seviyenizi arttırmak bu riski azaltmanıza yardımcı olabilir.

Kemikleri Güçlendirir

Kalsiyum, kemik sağlığı yararları ile bilinir. Yine de, K vitamininin kemiklere de yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Bir çalışma, bu vitaminin osteoporozun tedavisinde ve önlenmesinde nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor. Sadece kemik mineral yoğunluğunu arttırmakla kalmaz, aynı zamanda kırık oranlarını da azaltır.” Muhabir: Gökhan Çalı