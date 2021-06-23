Altının imitasyonu bile yükselişe geçti!

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğünlerde bazı davetliler, gelin ve damada gerçeğinden ayırt edilemeyen imitasyon altın takıyordu. Ama imitasyon takıların şu günlerde fiyatları da 2 katına çıktı.



Gerçek altınla birlikte yükselişe geçen imitasyon altının yükselmesindeki nedenlerini kapalı çarşı esnafı şu sözlerle anlattı.