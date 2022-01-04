Altınşehir'de üretim kapasitesi yüzde 30'a düştü
Kahramanmaraş’ta 107 bin metrekare alana kurulu ve kentteki tüm kuyumcuların bulunduğu Altınşehir'de üretim kapasitesi yüzde 30'a düştü.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 16:34 04.01.2022, 18:28
Fiyattaki dalgalanmalar nedeniyle bilezik, kolye ve yüzük gibi takılara talebin tamamen düştüğünü belirten Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz "İnsanlar, maalesef son süreçte gram ve has altına yöneldi. 24 ayar altın satışında patlama oldu ama bunun bize yansıyan bir tarafı olmadı" dedi.
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, takı satışının eski senelerdeki gibi olmadığını söyledi.
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