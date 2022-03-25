Altınşehir kuyumculuk ihtisas sanayi sitesinde açılış heyecanı yaşandı

Kent protokolünün yansıra birçok davetlinin de katıldığı törende açılış Konuşmasını Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz yaptı.

Ardından bir konuşma yapan TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç sektörün bu tesisle artık şahlanacağına dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da AB ve Türkiye'nin ekonomik bağlarının çok güçlü ve ortak çıkarlara dayandığını belirtti.

Daha sonra kürsüye gelen Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun bu sanayi sitesiyle birlikte kentin sektörde daha fazla söz sahibi olmaya başladığının altını çizdi.