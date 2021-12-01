Altyapı çalışmalarında yönetmeliklere uymayan kurumlara ceza yağdı

Kentte ARMADAŞ, KASKİ ve AKEDAŞ’ın yoğun bir altyapı çalışması sürdürdüğünü hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Şehrimizin birçok noktasında altyapı ile ilgili projeler, ister istemez yol ve kaldırımlarda bozulmalara neden oluyor. Şehrimizin geleceği açısından çok önemsediğimiz bu çalışmalar sonrasında altyapı çalışmaları biten bölgelerde de asfalt işlerimize devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için ilgili altyapı firmalarının işlerini tam ve eksiksiz olarak bitirmesini takip ediyoruz” dedi.

Bu çalışmalar esnasında belirli kriterler konulduğunu ve bunlara uymamanın vatandaş açısından birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdiğini anlatan Başkan Gürbüz, “Bu kurumlar ve firmaların, nerede, ne kadar süre içerisinde hangi işlemi yapacakları belli. İşlerin aksamaması ve kurallara göre tamamlanması gerekiyor. Yaşanan gecikmenin faturasını ise vatandaş, mağdur olarak ödüyor. Bu durumdan da asli sorumlu olarak belediyeyi görüyor. Oysaki biz, altyapısı biten noktalarda hızla asfalt ve diğer işlemlere başlıyoruz. Takvim dışına çıkıldığı zaman, bizlerin de hedeflerinde şaşmalar oluşuyor” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, “Bir şehrin altyapısı ne kadar önemli ise üst yapısı da o kadar önem arz ediyor. Her iki çalışmanın da koordineli şekilde yapılması, kentte yaşayan insanların günlük yaşamına olan etkiyi de belirler. Biz, en başından beri bu kurumlarımızla koordinasyon içinde olma gayretindeyiz. Ancak gelinen süreçte, vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması için yönetmeliklerin bizlere tanıdığı ölçüde bu kurum ve firmalara ceza yazdık. Hafriyat atımı, açılan yerlerin dolgusunun yapılmaması, yol güvenliğini tehlikeye atmak ve çevre temizliğine zarar vermek gibi maddeler başta olmak üzere gerekli cezai işlemleri uyguladık. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılan çalışmalarla ilgili denetimlerimiz ve kontrollerimizi sürdüreceğiz. Şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.