Amatem’in yeni duble yolu tamam!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Mamaraş Mahallesi’nde Amatem Hastanesine ulaşım sağlayan yolda bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Mamaraş Mahallesi ile Amatem Hastanesi arasına yaklaşık 1 kilometre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip yeni duble yol kazandırıldı. Yeni kazandırılan güzergah ile beraber hastaneye doğrudan ulaşım sağlanabilecek. Çalışmalara ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2021 Ulaşım Yatırımları ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda öncelik sırasına aldığımız bölgelerde yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda, Mamaraş Mahallesi ile Amatem Hastanesi arasına yeni duble yol kazandırdık. Bölge halkımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.