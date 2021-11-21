Amerikan, İtalyan, Fransız lezzetleri bir arada…
Kahramanmaraş’ta insan sağlığı açısından oldukça faydalı olan ekşi mayalı ekmek ile dünya standartlarında pastaların yer aldığı ‘Ekşi Tatlı Butik Pastane ’de yok yok.
KAHRAMANMARAŞ 21.11.2021, 15:41 21.11.2021, 16:45
Farklı dokunuşlarla eşsiz lezzetlere imza atan ekşi tatlı pastanesinin mutfağına aksu haber ekibi girdi ve pastaların eşsiz lezzet yolcuğuna şahit oldu.
Dünya pastalarının çoğunluk gösterdiği ekşi tatlı da Amerikan, İtalyan, Fransız lezzetleri dikkat çekenler arasında.
Ayrıca pastalarda kullanılan meyveler de doğal ürünlerden oluşuyor.
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