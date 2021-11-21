Amerikan, İtalyan, Fransız lezzetleri bir arada…

Farklı dokunuşlarla eşsiz lezzetlere imza atan ekşi tatlı pastanesinin mutfağına aksu haber ekibi girdi ve pastaların eşsiz lezzet yolcuğuna şahit oldu.



Dünya pastalarının çoğunluk gösterdiği ekşi tatlı da Amerikan, İtalyan, Fransız lezzetleri dikkat çekenler arasında.



Ayrıca pastalarda kullanılan meyveler de doğal ürünlerden oluşuyor.