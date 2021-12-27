Ampute Takımından Gururlandıran Başarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen anlamlı ziyaret başarı getirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, Kahramanmaraş – Batman Ampute takımlarının karşılaşmasından önce bir moral ziyareti gerçekleştirdi. Ampute Futbol 2. Ligi’nde düzenlenen karşılaşmayı, Kahramanmaraşlı sporcular farkla kazandı. 7 – 0’lık galibiyetle neticelenen müsabaka sonrası hatıra fotoğrafı çekilirken, tatlı ikramında da bulunuldu. Alınan 3 puanlık galibiyetin ardından, Gebze Belediyesi takımını geçerek 17 puanla üçüncü sıraya oturan Kahramanmaraş Ampute takımı, bir üst lige çıkmayı hedefliyor