Ana caddeleri açık tutan Elbistan Belediyesi sokak çalışmalarında muhtarlarla birlikte hareket ediyor!

Elbistan Belediyesi önceki gün yağan karın ardından yaptığı başarılı çalışmasını yeni yağışla da sürdürdü.



Ana arterleri sürekli açık tutan belediye ekipleri, merkez mahallelerde de kapalı sokak bırakmamak için mücadele ediyor.

Mahallelerdeki çalışmaları muhtarların öncülüğünde sürdüren ekipler, sokak sokak dolaşarak kar küremesi yapıyor.

Çalışmaları takip eden Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, ekiplerin gece gündüz demeden karla mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.



Sokak çalışmalarını da muhtarlarla birlikte hareket ederek sürdürdüklerini belirten Balta, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elbistan Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ana caddelerdeki çalışmaların yanı sıra merkez mahallelerimizde de sokak sokak küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor devam ediyor. İki gün önceki karın ardından tekrar yağış oldu. Önümüzdeki günlerde yeni yağış bekleniyor. Bunun için küreme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden hızlı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Sağ olsun muhtarlarımız da bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Gittiğimiz mahallemizde muhtarımızla görüşerek onların öncülüğünde girmedik cadde ve sokak bırakmamaya çalışıyoruz. İlçe merkezimizde herhangi bir problem bulunmuyor tüm cadde ve sokaklarımızda ulaşım açık.



Mahallede yapılan kar küremesine eşlik eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İmam Hüseyin Arpacı da: “Elbistan belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor. Ana caddelerimiz açık. Sokaklarımızda da şu anda çalışma yürütülüyor, inşallah akşama kadar açılmadık sokağımız kalmayacak. Belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum, arkadaşlar gayet başarılı ve özverili bir şekilde çalışma yürütüyor. Malum son 20 yılın en yüksek karı yağdı. Bu noktada bu kadar zorluklar olacaktır. Arkadaşlar elinden geleni yapıyor. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.