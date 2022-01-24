banner86

banner85

Ana caddeleri açık tutan Elbistan Belediyesi sokak çalışmalarında muhtarlarla birlikte hareket ediyor!

Elbistan Belediyesi yoğun kar yağışının ardından ana caddelerdeki çalışmaların yanı sıra mahalle aralarında da muhtarların öncülüğünde sürdürüyor. Elbistan ilçe merkezinde yapılan başarılı çalışmalar sonucunda kapalı yol bulunmadığı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ 24.01.2022, 17:28 24.01.2022, 17:47
Ana caddeleri açık tutan Elbistan Belediyesi sokak çalışmalarında muhtarlarla birlikte hareket ediyor!
Ana caddeleri açık tutan Elbistan Belediyesi sokak çalışmalarında muhtarlarla birlikte hareket ediyor!
Ana caddeleri açık tutan Elbistan Belediyesi sokak çalışmalarında muhtarlarla birlikte hareket ediyor!

Elbistan Belediyesi önceki gün yağan karın ardından yaptığı başarılı çalışmasını yeni yağışla da sürdürdü.


Ana arterleri sürekli açık tutan belediye ekipleri, merkez mahallelerde de kapalı sokak bırakmamak için mücadele ediyor.
Mahallelerdeki çalışmaları muhtarların öncülüğünde sürdüren ekipler, sokak sokak dolaşarak kar küremesi yapıyor.
Çalışmaları takip eden Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, ekiplerin gece gündüz demeden karla mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.


Sokak çalışmalarını da muhtarlarla birlikte hareket ederek sürdürdüklerini belirten Balta, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Elbistan Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ana caddelerdeki çalışmaların yanı sıra merkez mahallelerimizde de sokak sokak küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor devam ediyor. İki gün önceki karın ardından tekrar yağış oldu. Önümüzdeki günlerde yeni yağış bekleniyor. Bunun için küreme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden hızlı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Sağ olsun muhtarlarımız da bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Gittiğimiz mahallemizde muhtarımızla görüşerek onların öncülüğünde girmedik cadde ve sokak bırakmamaya çalışıyoruz. İlçe merkezimizde herhangi bir problem bulunmuyor tüm cadde ve sokaklarımızda ulaşım açık. 


Mahallede yapılan kar küremesine eşlik eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İmam Hüseyin Arpacı da: “Elbistan belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor. Ana caddelerimiz açık. Sokaklarımızda da şu anda çalışma yürütülüyor, inşallah akşama kadar açılmadık sokağımız kalmayacak. Belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum, arkadaşlar gayet başarılı ve özverili bir şekilde çalışma yürütüyor. Malum son 20 yılın en yüksek karı yağdı. Bu noktada bu kadar zorluklar olacaktır. Arkadaşlar elinden geleni yapıyor. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

#Elbistan Belediyesi #Kar #kar çalışması
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 24 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11