Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının birincileri ödüllendirildi!
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, genel müdürlükte düzenlenen törende, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birincilik kazanan foto muhabirleriyle bir araya geldi.
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafıyla yaşam kategorisi birincisi İzzet Mazı'ya hediye ve sertifika verdi.
Mazı'nın çektiği fotoğrafın Türkiye açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Karagöz, "Tebrik ediyorum. Fotoğrafta sadakat, dostluk, şehitlik var. Bir fotoğraf karesine sığdırılabilecek ne kadar fotoğraf varsa bu kareye sığdırılmış. Her zaman böylesi denk gelmez. Toplumumuz bu fotoğrafı duygu ve coşkuyla oyladı." diye konuştu.
"Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafıyla spor kategorisinde birinciliğe hak kazanan Ali Atmaca, Ukrayna'da görevli olması dolayısıyla törene video konferansla katıldı.
Karagöz daha sonra "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafıyla haber kategorisinde birinciliği kazanan Aytaç Ünal'a hediye ve sertifikasını takdim etti.
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