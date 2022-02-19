Anadolu Gençlik Derneği 102. Kurtuluş programı düzenledi
Yaptığı çeşitli organizasyonlarla insanların gönüllerine dokunan Anadolu Gençlik Derneği Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 102. Yıl dönümü vesilesiyle bir program düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 15:29 19.02.2022, 15:42
AGD ve MGV(Milli Gençlik Vakfı) Genel Başkanı Salih Turhan’ın da katılım sağladığı yoğun ilgi gösterilen program sözlerin en güzeli kuranı kerim tilavetiyle başladı.
AGD Kahramanmaraş şubesi tarafından organize edilen program mehter takımının birbirinden güzel ezgileri ile dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Daha sonra 12. Şubatın kurtuluşu sine vizyon gösteriminin ardından görme engelli Muhammed Karaokur kuranı kerim tilaveti gerçekleştirdi.
Daha sonra kahramanların oyunu tiyatro gösterimi yapılarak söylenen çeşitli ezgi, ilahi ve şiirlerle program son buldu.
AGD ve MGV(milli gençlik vakfı) Genel Başkanı Salih Turhan Aksu Haber’e yaptığı açıklamada bu kahramanlık ve fedakarlığın bütün dünyayı etkilediğine dikkat çekti.
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