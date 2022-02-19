Anadolu Gençlik Derneği 102. Kurtuluş programı düzenledi

AGD ve MGV(Milli Gençlik Vakfı) Genel Başkanı Salih Turhan’ın da katılım sağladığı yoğun ilgi gösterilen program sözlerin en güzeli kuranı kerim tilavetiyle başladı.

AGD Kahramanmaraş şubesi tarafından organize edilen program mehter takımının birbirinden güzel ezgileri ile dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Daha sonra 12. Şubatın kurtuluşu sine vizyon gösteriminin ardından görme engelli Muhammed Karaokur kuranı kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Daha sonra kahramanların oyunu tiyatro gösterimi yapılarak söylenen çeşitli ezgi, ilahi ve şiirlerle program son buldu.

AGD ve MGV(milli gençlik vakfı) Genel Başkanı Salih Turhan Aksu Haber’e yaptığı açıklamada bu kahramanlık ve fedakarlığın bütün dünyayı etkilediğine dikkat çekti.