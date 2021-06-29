Anadolu Merhamet ve Şefkatin Ana Vatanıdır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, eğitim ve kültür alanında faaliyet gösteren Rıdvan Hoca Vakfı’na ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, meclis üyeleri ve Rıdvan Hoca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Pınarbaşı’nın da yer aldığı ziyarette vakıfta eğitim gören mülteci çocuklara hediyeler verildi.

Hediye edilen kitaplar arasında, Rıdvan Hoca Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan ve Arapça dilinde yayımlanan Rasim Özdenören’in “Müslümanca Düşünce Üzerine Denemeler” kitabı ve “İstiklal” adlı çizgi roman yer aldı. Suriyeli mültecilerin sosyal uyumları adına faaliyet gösteren vakıftaki programda Arapça ve Türkçe şiirler okundu. Ayrıca programda Çanakkale Türküsü’nü seslendiren minikler göz doldurdu.

Türkiye Zulmün Karşısında Hakkın Sesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir yurdumuz ve şehrimiz var. Anadolu toprakları merhametin ve şefkatin anavatanıdır. Şehrimiz 100 binden fazla mülteci kardeşimize ev sahipliği yapıyor. Bu gerçekten zenginlik ve bizler için mutluluktur. Bu topraklar Anadolu ismini boşuna almamıştır. Ana merhametli ve şefkatlidir. Mülteci kardeşlerimizi de topraklarımızda misafir etmemiz bizim zenginliğimizi, merhametimizi ve zenginliğimizi göstermektedir. Maalesef dünyada zulümler, haksızlıklar ve acımasızlıklar yaşanmaktadır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu zulme karşı çıkan nadir devletlerden biriyiz. Millet olarak her zaman zalimin ve zulmün karşısındayız” ifadelerini kullandı.