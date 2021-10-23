Anadolu’nun en büyük kitap fuarı açıldı!

Şiir Ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta, 2. Uluslararası Şiir Ve Edebiyat Günleri Etkinliklerinin Ardından 5 Gün Boyunca 15 Farklı Ülkeden Yazar Ve Şairin Katılımıyla Devam Edecek Olan Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

Fuar Kahramanmaraş ve ülkenin dört bir tarafından yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Fuar kapsamında birbirinden özel ziyaretçilerde fuar alanında stantları ziyaret ediyor.

Bu kapsamda KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu da fuar alanını ziyaret eden özel misafirler arasında yerini aldı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu stant ziyaretleri sonunda yaptığı açıklamada bu tür fuar etkinliklerinin kentin gelişimi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.