Anadolu’nun en büyük kitap fuarı açılıyor

Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta, 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliklerinin ardından Kitap ve Kültür Fuarı da başlıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenecek fuar, 22 Ekim Cuma günü start alacak. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenecek etkinlikler 31 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Onlarca yayınevinin yer alacağı fuara, Türk edebiyatının birbirinden ünlü yazar ve şairleri de katılacak. Ayrıca etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

Kültür Fuarı’nda Yazarlar Geçidi

7. Kitap ve Kültür Fuarı’yla ilgili Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizde 5 gün boyunca 15 farklı ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 100’e yakın etkinlik gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin ardından 7. Kitap ve Kültür Fuarı’nı da başlatıyoruz. 100’ün üzerinde yayınevinin binlerce eseriyle okuyucularla buluşacağı etkinliklere, Ahmet Murat, İsmail Kılıçarslan, Hatice Kübra Kongar, Emrah Sefa Gürkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Sıtkı Aslanhan, İhsan Süreyya, Senai Demirci, Alişan Kapaklıkaya, Hayati İnanç, Sevil Atasoy, Nurullah Genç, Melih Tuğtağ, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Kahraman Tazeoğlu, Şeyda Betül Kılıç, Kemal Sayar, Yavuz Dizdar, Murat Tavlı, Erhan Afyoncu, Ahmet Mümtaz Taylan Bülent Parlak, Tarık Tufan ve Yusuf Kaplan gibi birbirinden değerli 24 yazarımızı da ağırlayacağız. 22 Ekim Cuma, 14.00’da 7. Kitap ve Kültür Fuarı’mızın açılışını gerçekleştireceğiz. KAFUM’daki programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadeleri kullanıldı.