Anadolu’nun en büyük kitap fuarı misafirlerini ağırlıyor!

Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta düzenlenen 7’inci uluslararası kitap ve kültür fuarı yurdun dört bir yanından gelen yayın evlerini ağırlamaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 24.10.2021, 12:18 24.10.2021, 12:28
Anadolu’nun en büyük kitap fuarı misafirlerini ağırlıyor!

Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta düzenlenen 7’inci uluslararası kitap ve kültür fuarı yurdun dört bir yanından gelen yayın evlerini ağırlamaya devam ediyor.

200 bine yakın ziyaretçinin hedeflendiği kitap ve kültür fuarında 100’ün üzerinde yayınevi binlerce eserini kitapseverlerle buluşturdu.

Büyükşehir belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen kitap ve kültür fuarı, 22 – 31 ekim tarihlerinde, 09.00 – 21.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

#Kitap Fuarı #Aksu Tv #aksu tv haber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 24 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2