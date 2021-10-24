Anadolu’nun en büyük kitap fuarı misafirlerini ağırlıyor!

Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta düzenlenen 7’inci uluslararası kitap ve kültür fuarı yurdun dört bir yanından gelen yayın evlerini ağırlamaya devam ediyor.

200 bine yakın ziyaretçinin hedeflendiği kitap ve kültür fuarında 100’ün üzerinde yayınevi binlerce eserini kitapseverlerle buluşturdu.

Büyükşehir belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen kitap ve kültür fuarı, 22 – 31 ekim tarihlerinde, 09.00 – 21.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.