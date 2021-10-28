Anadolu’nun en büyük kitap fuarı okurları yazarlarla buluşturuyor!
7.uluslararası Kitap ve Kültür fuarı, Kahramanmaraşlı yazarları ağırlamaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2021, 17:02
Şiirin Ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta Düzenlenen 7’inci Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı, Kahramanmaraşlı yazarları ağırlamaya Devam Ediyor.
Özellikle öğrenciler fuarda, yerel şair ve yazarların olduğu stantlara yoğun ilgi gösteriyor.
Yazarlar burada okurlarıyla buluşuyor, kitaplarını imzalıyor ardından ise bir hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyor.
Kahramanmaraşlı yazarlar; fuarda okurlarıyla buluşmanın heyecanını Aksu Haber’e anlattı.
ŞAİR ÖMER GÜNDOĞAN
YAZAR SAADET DEMİRCİ
YAZAR MUSTAFA KALLİ
YAZAR TESLİME GÜLŞEN NURDOĞAN
YAZAR GAMZE GÖKÇEK
YAZAR VAHİT KAHVECİ
EĞİTİMCİ YAZAR SALMAN KAPANOĞLU
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