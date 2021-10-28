Anadolu’nun en büyük kitap fuarı okurları yazarlarla buluşturuyor!

Şiirin Ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta Düzenlenen 7’inci Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı, Kahramanmaraşlı yazarları ağırlamaya Devam Ediyor.

Özellikle öğrenciler fuarda, yerel şair ve yazarların olduğu stantlara yoğun ilgi gösteriyor.

Yazarlar burada okurlarıyla buluşuyor, kitaplarını imzalıyor ardından ise bir hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyor.

Kahramanmaraşlı yazarlar; fuarda okurlarıyla buluşmanın heyecanını Aksu Haber’e anlattı.

ŞAİR ÖMER GÜNDOĞAN

YAZAR SAADET DEMİRCİ

YAZAR MUSTAFA KALLİ

YAZAR TESLİME GÜLŞEN NURDOĞAN

YAZAR GAMZE GÖKÇEK

YAZAR VAHİT KAHVECİ

EĞİTİMCİ YAZAR SALMAN KAPANOĞLU